Путин назвал бессовестным и лживым желание реабилитировать нацизм

https://static.news.ru/photo/95f22c02-2b0e-11eb-b4ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин считает бессовестным и лживым желание реабилитировать и героизировать нацистских преступников и их сообщников. Российский лидер заявил, что Москва осознаёт важность Нюрнбергского процесса для отстаивания исторической истины.

Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны, особенно — бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников, — рассказал политик во время обращении к участникам форума «Уроки Нюрнберга». Его цитирует РИА Новости. Мероприятие посвящено 75-летию начала трибунала.

Нюрнбергский процесс оправдал все ожидания времени, и Россия готова напомнить миру о решениях Международного военного трибунала, учреждённого странами антигитлеровской коалиции. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер СФ с сожалением отметила, что 75 лет спустя в некоторых странах не просто начинается, а уже вовсю и неприкрыто идёт героизация пособников нацистов.

По её мнению, на это явление нельзя не реагировать, а отстраняться от факта его существования — безнравственно. Сенатор обратила внимание, что в ряде стран, в том числе Восточной Европы, на постсоветском пространстве, наращивают активность различные радикальные, экстремистские организации, в том числе неонацистского толка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала ужесточить ответственность за реабилитацию нацизма в Интернете. Соответствующие документы с изменениями в УК и КоАП опубликовали в базе данных парламента.

Инициатива подразумевает за отрицание приговоров Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложной информации о деятельности Советского Союза во время Второй мировой войны в Сети штраф от 100 до 500 тысяч рублей или пятилетние принудительные работы, либо лишение свободы на такой же срок.