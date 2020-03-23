https://static.news.ru/photo/d47b5e84-6d1e-11ea-9571-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представителями главы РФ Владимира Путина в Национальном финансовом совете (НФС) стали помощник лидера Максим Орешкин и руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Соответствующий документ подписал президент страны.

Распоряжение вступило в силу после его утверждения — 23 марта 2020 года, говорится на официальном портале правовой информации. НФС — коллегиальный орган Центробанка РФ.

В состав ведомства также входят: глава Минфина Антон Силуанов, руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, первый зампред кабмина Андрей Белоусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин подписал два указа — о назначении Виталия Бобыльченко и Павла Артамонова атаманами войсковых казачьих подразделений. Бобыльченко возглавил «Всевеликое войско Донское», а Артамонов — стал атаманом Енисейского войскового казачьего общества. Президентские указы вступают в силу со дня их опубликования.