Путин назначил нового замминистра внутренних дел РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на должность заместителя министра внутренних дел РФ. Ранее Храпов исполнял обязанности начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУКН).

Тем же указом освобождён от должности бывший заместитель министра внутренних дел Михаил Ваничкин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На посту начальника ГУКН Андрей Храпов находился с 2016 года. До этого, с 2013 года он являлся заместителем начальника Главного управления уголовного розыска МВД России, отвечал за борьбу с организованной преступностью.

Ранее Владимир Путин назначил нового заместителя председателя Следственного комитета России. Им стал генерал-майор юстиции Сергей Горяйнов, бывший руководитель кaдрового управления Следственного комитета России.