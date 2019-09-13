https://static.news.ru/photo/20c6113a-d553-11e9-8fb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvd.ru

Президент Владимир Путин принял решение о назначении нового руководителя управления по контрою за оборотом наркотиков столичной полиции.

Эту должность займёт генерал Андрей Янишевский, сообщается на сайте московского ГУ МВД.

Новый руководитель имеет три ордена Мужества, медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За отвагу». Кроме того, ему присвоено звание заслуженного сотрудника органов внутренних дел.

Ранее News.ru писал, что Путин уволил начальника управления Юрия Девяткина после дела журналиста Ивана Голунова.