Путин назначил Ивана Корнева на пост замдиректора Росфинмониторинга

https://static.news.ru/photo/8bfefe52-491b-11eb-8eef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Росфинмониторинг/facebook.com

Президент РФ Владимир Путин назначил начальника управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга Ивана Корнева замдиректора службы.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, указ вступает в силу со дня его подписания 28 декабря.

Назначить Корнева Ивана Александровича заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, — говорится в документе.

В настоящее время Корнев занимает должность главы управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга.

Как писал NEWS.ru, временно исполняющим обязанности исполнительного директора Фонда кино назначен Фёдор Соснов. Об этом говорится в постановлении за подписью премьер-министра РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее стало известно, что исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов покинул пост. Он заявил, что сделал это добровольно, и призвал не искать в его уходе подтекста.