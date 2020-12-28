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Путин назначил Ивана Корнева на пост замдиректора Росфинмониторинга

17:24, 28 декабря 2020
Фото: Росфинмониторинг/facebook.com

Президент РФ Владимир Путин назначил начальника управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга Ивана Корнева замдиректора службы.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, указ вступает в силу со дня его подписания 28 декабря.

Назначить Корнева Ивана Александровича заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, — говорится в документе.

В настоящее время Корнев занимает должность главы управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга.

Как писал NEWS.ru, временно исполняющим обязанности исполнительного директора Фонда кино назначен Фёдор Соснов. Об этом говорится в постановлении за подписью премьер-министра РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее стало известно, что исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов покинул пост. Он заявил, что сделал это добровольно, и призвал не искать в его уходе подтекста.

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