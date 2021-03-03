Путин назначил генерала из Петербурга заместителем главы СК

https://static.news.ru/photo/c1684318-7c2a-11eb-9521-96000091f725_660.jpg Александр Клаус Фото: spb.sledcom.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса новым заместителем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Назначить генерал-лейтенанта юстиции Клауса Александра Владимировича заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — говорится в тексте указа.

Путин подписал указ 3 марта, он вступает в силу со дня подписания. Ранее Клаус занимал в течение шести лет должность руководителя управления СКР по Санкт-Петербургу. Свою карьеру следователя он начинал в прокуратуре Ульяновской области.

Как сообщал NEWS.ru, Путин накануне назначил Игоря Маслова начальником управления главы государства по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. С 2012 года этот пост занимал Владимир Чернов, но в начале февраля его освободили от этой должности.