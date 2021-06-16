Путин: Навальный хотел, чтобы его задержали

https://static.news.ru/photo/689f1d94-cec6-11eb-9d85-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный вернулся в РФ после лечения в Германии, так как хотел, чтобы его задержали. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джо Байденом. Мероприятие транслирует телеканал «Россия 24».

Путин уверен, что политик специально выехал за границу, проигнорировав закон, который требует от него отмечаться в инспекции.

Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал [в Россию]. Я исхожу из того, что он хотел, сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чём здесь можно говорить? — сказал президент РФ.

Он добавил, что ситуация вокруг Навального затрагивалась на переговорах с Байденом. При этом Путин не назвал оппозиционера по фамилии, ограничиваясь характеристикой о наличии у него судимостей и словами «этот человек».

Этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в Интернете (расследования «Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить» и «Я позвонил своему убийце. Он признался». — NEWS.ru), такое требование возникло, — подчеркнул Путин.

NEWS.ru ведёт текстовую трансляцию пресс-конференции Путина.

Навальный был доставлен в Германию на лечение в состоянии медикаментозной комы. Он был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из ФРГ. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Оппозиционеру заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.

В октябре 2020 года Путин говорил, что лично дал указание выпустить Навального на лечение, так как с соответствующей просьбой обратилась жена оппозиционера Юлия.