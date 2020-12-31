Путин нашёл плюсы в жизненных испытаниях

https://static.news.ru/photo/575a9f40-4b63-11eb-91f2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в традиционном новогоднем обращении к россиянам заявил, что жизненные испытания побуждают прислушаться к совести, оценить самое важное и отбросить лишнее.

Обращение главы государства уже увидели жители Камчатки, которые встречают Новый год первыми в стране.

Новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учёбы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания, — подчеркнул президент.

Путин подчеркнул, что испытания и беды проходят, а остаётся главное — «любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка».

Дар человеческой жизни — это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши дети — ещё малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел — масштабных, на всю страну, и небольших, в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых, — сказал президент.

Путин пожелал, чтобы «трудности уходящего года поскорее канули в Лету». По словам главы государства, «сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплочённость».

Убеждён, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем, третьем десятилетии ХХI века, — заключил Путин.

Как передавал NEWS.ru, председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с новым годом. Китайский лидер подчеркнул, что благосостояние народов России и Китая выиграет от скоординированных действий глав двух государств.