https://static.news.ru/photo/e524b2a8-e1e1-11e9-9b75-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин в ближайшее время собирается направить родственникам и близким людям скончавшегося художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова телеграмму. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ней он выразит свои глубокие соболезнования в связи со смертью режиссёра, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Захаров скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни. За год он перенёс два воспаления лёгких. 20 августа его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких. Его планировали выписать в сентябре.

Известный режиссёр был художественным руководителем Московского театра им. Ленинского Комсомола 45 лет. Он поставил более 40 спектаклей, среди которых «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишнёвый сад» и другие. В качестве кинорежиссёра он запомнился такими фильмами, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо» и «Формула любви».