Путин пообещал написать статью об истории России и Украины

Президент РФ Владимир Путин во время традиционной прямой линии анонсировал планы написать аналитическую статью про историю РФ и Украины. По его словам, «он уже думал над этим». NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию прямой линии.

Я статью напишу отдельную, такую аналитическую статью, и надеюсь, что и в России, и на Украине с ней познакомятся люди. Я изложу своё отношение к этому делу, — добавил политик.

Отвечая на вопрос о возможных переговорах с лидером Украины Владимиром Зеленским, Путин заявил, что с главой соседней страны ему не о чем говорить, так как Киев отдал страну под внешний контроль. По мнению Путина, все украинские вопросы решаются в США или в Европе.

Российский руководитель подчеркнул, что считает русских и украинцев одним народом. Путин подчеркнул, что официальный Киев сегодня явно недружественно относится к Москве. Политик также прокомментировал украинский законопроект, в котором русские не указаны как коренной народ. По его словам, это уму непостижимо.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект «О коренных народах Украины». Русские в этот перечень включены не были. Документ определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. Зеленский понадеялся, что парламентарии рассмотрят законопроект в ближайшее время.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, этот законопроект нарушает основополагающие международные договоры и дискриминирует миллионы русских, белорусов, молдаван, болгар, венгров, румын, евреев и представителей других народов, исторически населявших территорию современной Украины.