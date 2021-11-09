Путину доложат о влиянии нерабочих дней на ситуацию с COVID-19

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза попросил доложить о влиянии нерабочих дней на ситуацию с распространением коронавируса. Также он намерен выяснить, какие меры предлагается ввести в ближайшем будущем, передаёт РИА Новости.

Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с этой инфекцией та мера, которую мы ввели, — выходные дни, которые закончились недавно, и что предполагается сделать в ближайшее время, — сказал Путин.

Он обратился к представителям соцблока правительства, присутствовавшим на совещании, среди которых были вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, главный санитарный врач Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 рассказал, что нерабочая неделя, объявленная в России с 30 октября по 7 ноября, позволила изменить ситуацию с распространением коронавируса. По его словам, во время выходных дней в стране привились 3,7 млн человек, в регионах QR-коды доказали эффективность в борьбе с инфекцией.

О снижении заболеваемости COVID-19 во время нерабочих дней заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю составил 191 на 100 тысяч населения, темп прироста коронавируса — 2,1%. Ещё месяц назад этот показатель был на уровне 18%.