Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за фейки

https://static.news.ru/photo/1b61e5e4-d00a-11eb-9364-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На принятый Госдумой и Советом Федерации закон об ответственности СМИ за распространение фейков наложено вето. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин, следует из информации в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Президент отклонил закон ещё 15 июня. Поправку должны были внести в статью 57 закона «О средствах массовой информации», которая определяет случаи освобождения журналистов от ответственности.

Накануне Совфед одобрил законопроект, который ужесточает требования к цитированию журналистами информации других изданий. После вступления документа в силу журналисты будут нести ответственность за распространение фейков, если нельзя будет установить первоисточник.

Сейчас, согласно закону «О средствах массовой информации», журналисты не несут ответственности за публикацию ложных данных, если они дословно процитировали сообщение других СМИ.

Ранее сопредседатель Профсоюза журналистов Софья Русова заявила, что власти беспокоит появление небольших независимых площадок и рост популярности блог-платформ. Это привело к появлению закона, который делает журналистов ответственными за цитирование ложных и противоправных публикаций, если нельзя установить редактора СМИ-первоисточника.