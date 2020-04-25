Путин наградил замглавы МИД Грушко орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Соответствующий указ
Грушко был назначен заместителем министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 22 января 2018 года. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, награжден орденами Дружбы, Почёта, Александра Невского, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, также отмечен Почётной грамотой президента РФ.
Ранее NEWS.ru писал, что от COVID-19 скончался депутат Мособлдумы Иван Жуков. Посмертно он был награждён орденом «За доблесть и мужество», поскольку одним из первых в регионе взял на себя ответственность за борьбу с эпидемией, организовал волонтёрское движение и оплачивал продуктовые наборы для жителей.
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