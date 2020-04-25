Путин наградил замглавы МИД Грушко орденом «За заслуги перед Отечеством»

https://static.news.ru/photo/020cca7e-870d-11ea-b484-fa163e074e61_660.jpg Александр Грушко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин наградил заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Глава государства отметил его многолетнюю дипломатическую службу и вклад в реализацию внешнеполитического курса России.

Грушко был назначен заместителем министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 22 января 2018 года. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, награжден орденами Дружбы, Почёта, Александра Невского, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, также отмечен Почётной грамотой президента РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что от COVID-19 скончался депутат Мособлдумы Иван Жуков. Посмертно он был награждён орденом «За доблесть и мужество», поскольку одним из первых в регионе взял на себя ответственность за борьбу с эпидемией, организовал волонтёрское движение и оплачивал продуктовые наборы для жителей.