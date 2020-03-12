Президент России Владимир Путин наградил орденами Александра Невского председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга и предпринимателя Ивана Саввиди.
Согласно указу, который
«Ренова» является стратегическим инвестором холдинга «Аэропорты регионов», в который входят международные аэропорты в Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону.
Саввиди получил орден за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Кроме того, вице-президент клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтинг» Фил Эспозито награждён орденом Дружбы за укрепление сотрудничества и взаимопонимания между народами РФ и Канады.
Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин наградил музыканта Юрия Антонова и актрису Ирину Муравьёву орденами «За заслуги перед Отечеством». Антонов и Муравьёва получили награды за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Их удостоили вместе с актрисой Лилией Юдиной орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени.
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