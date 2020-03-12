https://static.news.ru/photo/8a6b96ac-644e-11ea-b205-fa163e074e61_660.jpg Виктор Вексельберг Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин наградил орденами Александра Невского председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга и предпринимателя Ивана Саввиди.

Согласно указу, который размещён на официальном портале правовой информации, Вексельберг получил награду за вклад в строительство аэропортовых комплексов.

«Ренова» является стратегическим инвестором холдинга «Аэропорты регионов», в который входят международные аэропорты в Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону.

Саввиди получил орден за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, вице-президент клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтинг» Фил Эспозито награждён орденом Дружбы за укрепление сотрудничества и взаимопонимания между народами РФ и Канады.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин наградил музыканта Юрия Антонова и актрису Ирину Муравьёву орденами «За заслуги перед Отечеством». Антонов и Муравьёва получили награды за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Их удостоили вместе с актрисой Лилией Юдиной орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени.