Путин наградил спасавших людей после крушения Ми-8 на Камчатке

Указ о награждении сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке медалью «За спасение погибавших» подписал президент России Владимир Путин. Награда вручается за спасение в августе 2021 года людей после крушения вертолёта Ми-8. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награды получат государственный инспектор заповедника Алексей Бецелев, участковый госинспектор Евгений Денгес, техник Алексей Крутиков, госинспектор Константин Лукашевский и госинспектор Александр Марандыкин.

Инцидент произошёл 12 августа 2021 года. Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на воду Курильского озера, после затонул. На его борту находились 16 человек — три члена экипажа и туристы. Сотрудникам Кроноцкого заповедника на лодке удалось спасти восемь человек, остальные погибли. Как уточнили в Минприроды, выжившим удалось спастись благодаря открытию задних створок при ударе вертолёта о воду.

Было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.

Росавиация запретила компании «Витязь-Аэро», эксплуатировавшей вертолёт, осуществлять коммерческие перевозки.

В сентябре 2021 года вертолёт был поднят на поверхность. Он находился на глубине 110 метров.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку под Ижевском. Авария произошла в тот момент, когда вертолёт обследовал нефтепровод. На борту воздушного судна находились два человека. Один из них погиб.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть человека.