https://static.news.ru/photo/de053f58-c817-11e9-b15d-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы худрука киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского и актрису Ирину Купченко.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, данной наградой отмечены исполняющая обязанности ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Галина Маяровская и ряд других деятелей культуры.

Актёр, режиссёр и руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков награждён орденом Почёта за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Кроме того, глава государства отметил орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени советскую фигуристку и депутата Госдумы Ирину Роднину, а также худрука Московского государственного академического камерного хора Владимира Минина.

Ранее News.ru писал, что Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. Российский лидер отметил её вклад в развитие и укрепление российско-азербайджанских отношений.