Путин наградил московских сотрудников Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/53bd845e-ad67-11eb-a33d-96000091f725_660.jpg Фото: uralfo.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин наградил сотрудников московского управления Роспотребнадзора орденом Пирогова за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награды получили заместители начальников и руководители столичных территориальных отделов ведомства.

Кроме того, президент наградил медалями Луки Крымского и орденами Пирогова 240 российских медиков. Некоторые удостоились наград посмертно. Ещё пять врачей награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее глава РФ Владимир Путин удостоил ордена Пирогова руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову. Соответствующее распоряжение опубликовали 5 ноября 2020 года на официальном портале правовой информации. Награду присудили Скворцовой «за большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), многолетний добросовестный труд».

В России 19 июня 2020 года были учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Орденом будут награждаться граждане за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни. Медалью — практикующие врачи, младший медперсонал и другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, большой вклад в организацию оказания медпомощи и укрепление общественного здоровья.