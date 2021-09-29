Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, рассказал в Instagram чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, такое решение было принято из-за многолетней добросовестной работы.
Чиновник
От всей души поздравляю главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с большой и важной наградой <...> О заслугах Рамзана Ахматовича перед Родиной знает весь мир! Своим добросовестным трудом, смелостью на поле боя и решимостью на политической арене снискал себе безграничное уважение наш легендарный лидер, — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Кадыров получил наибольшее число голосов на выборах главы региона, тем самым установив мировой рекорд. Об этом сообщило местное государственное издание, не сообщив, кто зафиксировал рекорд. Явка на выборы в республике составила 94,42%, при этом за Кадырова отдали голоса 99,7% жителей.