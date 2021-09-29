Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на помидоры в стране выросли за неделю более чем на 10%. Подорожание также затронуло вермишель, чай, куриные яйца, мясо и молочную продукцию, следует из данных Росстата.

Цены на помидоры в России показали максимальный рост за неделю с 21 по 27 сентября по сравнению с другими продовольственными товарами. По оценке индекса потребительских цен, в 49 регионах страны...