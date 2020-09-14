Уходящую главу Мосгорсуда наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

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«Аэрофлот» ужесточит правила провоза животных с 15 сентября. Их смогут провозить только совершеннолетние пассажиры, при этом один пассажир сможет взять только одно животное.

Внедрение первого этапа программы начнётся с 15 сентября и займёт несколько месяцев, — цитирует сообщение ТАСС. Отмечается, что возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и...