Уходящую главу Мосгорсуда наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за вклад в совершенствование правосудия в РФ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Егорову Ольгу Александровну наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в совершенствование правосудия в РФ, обеспечение защиты и законных интересов граждан, — говорится в документе.
Егорова возглавляет суды с 2000 года. 11 сентября она подала в отставку. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рассмотрит её заявку 22 сентября.
В 2005 году Егорова была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу.
Ранее NEWS.ru писал, что Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени ректора МГИМО Анатолия Торкунова.
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