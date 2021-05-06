Путин: на мировых рынках решили поддержать вакцину Moderna

https://static.news.ru/photo/26ae0482-ae68-11eb-a4df-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Признание Всемирным конгрессом вакцин — 2021 препарата американской компании Moderna лучшей вакциной от коронавируса прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину, передаёт ТАСС.

На мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания, причём борется достаточно агрессивно. Но это их вопросы, — отметил российский лидер на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Путин напомнил, что зарубежные коллеги говорят об инновационности Moderna. Он считает, что делать выводы пока рано. Только после многолетнего применения и анализа результатов станет понятно, оправдал ли эти надежды препарат. Произойдёт это примерно через 10 лет.

Ранее сообщалось, что решение Всемирного конгресса вакцин — 2021 о лучшем препарате оценил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он счёл столь высокую оценку Moderna безосновательной и спорной.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил решение Всемирного конгресса вакцин — 2021 (World Vaccine Congress Washington 2021) о лучшем в мире препарате от коронавируса.