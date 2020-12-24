Путин: мы с Мишустиным иногда за полночь обсуждали пандемию

https://static.news.ru/photo/0bdda818-45dd-11eb-993a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда за полночь обсуждал ситуацию с пандемией с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом он сообщил на встрече с членами правительства РФ.

Обращаясь к членам кабинета министров, он похвалил их, отметив, что даже в самые тяжёлые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил. По словам президента, все министры сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность, работали в условиях больших нагрузок.

Путин добавил, что с нескольким преувеличением можно сказать, что правительство работало днём и ночью, круглосуточно. Но эта гипербола недалека от истины.

Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным. — NEWS.ru) иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры, — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции с Путиным.

Так, по итогам проделанной работы перед правительством должны будут отчитаться Минздрав, Минтруд, Росздравнадзор, Роструд и Фонд социального страхования, которые в течение недели должны изучить ситуацию с выплатами медицинскому персоналу за работу с пациентами, болеющими коронавирусом, в ряде областей России. Также будут проведены проверки о закрытии больниц в Алтайском крае.

Кроме того, Мишустин дал поручение о том, что все, кто лечится от COVID-19 на дому, должны быть обеспечены бесплатными лекарствами. Данные меры должны реализовать главы субъектов РФ, а Минздрав России должен будет оценить ситуацию с доступностью лекарств, уровень медицинской помощи больным, а также заполняемость больничных коек и уровень обеспечения медорганизаций необходимым оборудованием и персоналом.

Кабмин РФ выделит более 52 млрд рублей на доплаты медицинским работникам в период с декабря по февраль, сообщал NEWS.ru.