Путин: Минобороны перенесёт призыв выпускников 2020 года

https://static.news.ru/photo/5c4963d0-9b58-11ea-8de0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зыков Кирилл/АГН«Москва»

Минобороны РФ перенесёт призыв на срочную службу в армию выпускников школ 2020 года, сообщил президент России Владимир Путин. Кроме того, лидер страны предложил проводить Единый государственный экзамен с 29 июня.

По словам политика, ЕГЭ пройдёт только для поступающих в вузы. Другие выпускники в 2020-м получат аттестаты о среднем образовании без итоговых испытаний.

Как отметил президент, Минобразования увеличит бюджетную квоту в университетах, чтобы не менее 60% выпускников 2020-го смогли учиться бесплатно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нагрузка на педагогов в связи с переходом на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса серьёзно возросла. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.