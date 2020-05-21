Путин: Минобороны перенесёт призыв выпускников 2020 года

Минобороны РФ перенесёт призыв на срочную службу в армию выпускников школ 2020 года, сообщил президент России Владимир Путин. Кроме того, лидер страны предложил проводить Единый государственный экзамен с 29 июня.
По словам политика, ЕГЭ пройдёт только для поступающих в вузы. Другие выпускники в 2020-м получат аттестаты о среднем образовании без итоговых испытаний.
Как отметил президент, Минобразования увеличит бюджетную квоту в университетах, чтобы не менее 60% выпускников 2020-го смогли учиться бесплатно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что нагрузка на педагогов в связи с переходом на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса серьёзно возросла. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.
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