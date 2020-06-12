Путин: медики достойны самых высоких наград

Современные вызовы заставили мир по-новому открыть для себя высокую миссию медиков. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Современный мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, переосмыслил многое, по сути, все мы по-новому почувствовали и открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах, врачей, медсестер, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи, — заявил российский лидер.
Он подчеркнул, что медики достойны самых высоких наград. По его словам, россияне преклоняются перед их безграничным самопожертвованием, отвагой и служением.
NEWS.ru писал, что правительство РФ обсудит возможность поддержки медицинских и социальных работников, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией.
Ранее в Центробанке заявили, что выпустят 5 млн памятных монет из медно-никелевого сплава номиналом в 25 рублей, которые будут посвящены врачам, борющимся с коронавирусом. Эскиз памятной монеты ещё не готов, но его обещали предоставить позднее.
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