Путин: медики достойны самых высоких наград

https://static.news.ru/photo/986f26e8-ac9b-11ea-b5df-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Современные вызовы заставили мир по-новому открыть для себя высокую миссию медиков. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Современный мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, переосмыслил многое, по сути, все мы по-новому почувствовали и открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах, врачей, медсестер, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи, — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что медики достойны самых высоких наград. По его словам, россияне преклоняются перед их безграничным самопожертвованием, отвагой и служением.

NEWS.ru писал, что правительство РФ обсудит возможность поддержки медицинских и социальных работников, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией.

Ранее в Центробанке заявили, что выпустят 5 млн памятных монет из медно-никелевого сплава номиналом в 25 рублей, которые будут посвящены врачам, борющимся с коронавирусом. Эскиз памятной монеты ещё не готов, но его обещали предоставить позднее.