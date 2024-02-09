С самого утра, а по факту — еще с ночи, отечественные СМИ, вооружившись комментариями политологов, разбирают интервью Путина Карлсону. Разбирают в большинстве своем комплексно, то есть акцентируют внимание на факте самого интервью и реакции на него западного сообщества.
А меж тем после вступительной классической лекции Владимира Владимировича по истории начинаются действительно интересные вещи, которые, правда, порой произносятся если не между строк, то как бы над ними, укладываясь и образуя общий нарратив речей президента об истории и роли современной России, Российской Федерации.
Не секрет и не манипуляция, что подавляющее большинство электората Путина считают 90-е годы XX века в России не меньше, чем апокалипсисом, а тогдашнего президента — Бориса Николаевича Ельцина — недолюбливают, мягко говоря. А по-честному — так и вовсе зачастую открыто ненавидят. И президент вторит этим настроениям, но лишь наполовину. Да, Путин, быть может, чуть сдержаннее, но всё равно клеймит «лихие 90-е», тогдашние элиты, олигархат... Но при этом он никогда прямо не обвинял Ельцина.
И вот, собственно, в интервью Такеру Карлсону президент говорит вещи, которые, без шуток, могут очень ранить хейтеров Ельцина. Рассказывая про отношения России и США в первые постсоветские годы, президент внезапно вышел на легендарную фразу ЕБНа в стенах американского сената — «Господи, благослови Америку». Фразу тогда, да и сейчас, многие считают буквально национальным позором. Однако Путин рассматривает её взвешенно, без эмоций, говоря Карлсону, что это был «элемент» протянутой руки дружбы.
Уже сама по себе такая адекватная оценка спорного заявления тянет на звонкую пощечину всем адептам ненависти к первому президенту. Но Путин не останавливается, говорит, что та речь коллективному Западу сильно понравилась, но ничего не случилось, а вот когда Ельцин заступился за Югославию... И вот это уже настоящий нокаут для ненавистников Ельцина, которые тоже считают агрессию США и НАТО в Югославии очередным «ельцинским грехом». При этом не особо ясно, что тогда нищая и оплёванная всеми Россия могла сделать для «сестры своей», кроме как послать миротворческий контингент, который реально пытался там выполнять свои функции — мирить, а не резать во имя мира.
В общем, Путин дал ясно понять, что история современной России началась не с него, и защита ее интересов — это не новшество его президентства, а было всегда, просто возможности были разные. И тут можно только поаплодировать президенту, без шуток. Он посылает четкий сигнал: Россия, её история — это не лоскут, где с каждым новым правителем — новая страна. Нет, это последовательное, планомерное движение к историческим целям.
Иными словами, Путин пытается прервать порочную цепь из того перестроечного анекдота (который и не анекдот), в котором каждый предыдущий правитель Союза оказывался предателем, а новый — спасителем. Путин же настаивает: Россия одна, и путь у неё один.
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