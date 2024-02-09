Путин макнул лицом всех хейтеров Ельцина: оценки президента удивят многих

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Владимир Путин

С самого утра, а по факту — еще с ночи, отечественные СМИ, вооружившись комментариями политологов, разбирают интервью Путина Карлсону. Разбирают в большинстве своем комплексно, то есть акцентируют внимание на факте самого интервью и реакции на него западного сообщества.

А меж тем после вступительной классической лекции Владимира Владимировича по истории начинаются действительно интересные вещи, которые, правда, порой произносятся если не между строк, то как бы над ними, укладываясь и образуя общий нарратив речей президента об истории и роли современной России, Российской Федерации.

Не секрет и не манипуляция, что подавляющее большинство электората Путина считают 90-е годы XX века в России не меньше, чем апокалипсисом, а тогдашнего президента — Бориса Николаевича Ельцина — недолюбливают, мягко говоря. А по-честному — так и вовсе зачастую открыто ненавидят. И президент вторит этим настроениям, но лишь наполовину. Да, Путин, быть может, чуть сдержаннее, но всё равно клеймит «лихие 90-е», тогдашние элиты, олигархат... Но при этом он никогда прямо не обвинял Ельцина.

И вот, собственно, в интервью Такеру Карлсону президент говорит вещи, которые, без шуток, могут очень ранить хейтеров Ельцина. Рассказывая про отношения России и США в первые постсоветские годы, президент внезапно вышел на легендарную фразу ЕБНа в стенах американского сената — «Господи, благослови Америку». Фразу тогда, да и сейчас, многие считают буквально национальным позором. Однако Путин рассматривает её взвешенно, без эмоций, говоря Карлсону, что это был «элемент» протянутой руки дружбы.

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Уже сама по себе такая адекватная оценка спорного заявления тянет на звонкую пощечину всем адептам ненависти к первому президенту. Но Путин не останавливается, говорит, что та речь коллективному Западу сильно понравилась, но ничего не случилось, а вот когда Ельцин заступился за Югославию... И вот это уже настоящий нокаут для ненавистников Ельцина, которые тоже считают агрессию США и НАТО в Югославии очередным «ельцинским грехом». При этом не особо ясно, что тогда нищая и оплёванная всеми Россия могла сделать для «сестры своей», кроме как послать миротворческий контингент, который реально пытался там выполнять свои функции — мирить, а не резать во имя мира.

В общем, Путин дал ясно понять, что история современной России началась не с него, и защита ее интересов — это не новшество его президентства, а было всегда, просто возможности были разные. И тут можно только поаплодировать президенту, без шуток. Он посылает четкий сигнал: Россия, её история — это не лоскут, где с каждым новым правителем — новая страна. Нет, это последовательное, планомерное движение к историческим целям.

Иными словами, Путин пытается прервать порочную цепь из того перестроечного анекдота (который и не анекдот), в котором каждый предыдущий правитель Союза оказывался предателем, а новый — спасителем. Путин же настаивает: Россия одна, и путь у неё один.

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