https://static.news.ru/photo/9a92a9d0-1b47-11ea-a0c9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным бывшего градоначальника столицы Юрия Лужкова в связи с его смертью.

С прискорбием узнал о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба, — говорится в телеграмме, которая была опубликована на сайте Кремля.

По словам президента РФ, Лужков был ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором.

Юрий Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год. Осенью 2010-го он был уволен с поста Дмитрием Медведевым из-за «утраты доверия».

Политик скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце в одной из местных клиник. Родственники бывшего мэра Москвы хотят устроить гражданскую панихиду в храме Христа Спасителя. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище.

Как писал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв отреагировал на новость о смерти Юрия Лужкова. Он выразил свои соболезнования семье бывшего мэра Москвы.