Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

https://static.news.ru/photo/ede6643e-f6a5-11ea-8d8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

В России упразднили Национальный центр управления в кризисных ситуациях. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, указ российского лидера от 23 октября 2008 года о Национальном центре управления в кризисных ситуациях признан «утратившим силу».

Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 23 октября 2008 г. № 1515 «О федеральном государственном учреждении „Национальный центр управления в кризисных ситуациях“», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что партию племянника российского президента Романа Путина «Народ против коррупции» могут ликвидировать за неучастие в выборах. Об этом сообщил член Центризбиркома (ЦИК) Евгений Шевченко. По его словам, эта участь до конца года может постигнуть четыре партии.