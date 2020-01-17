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Сотрудники Госавтоинспекции приняли роды у женщины в Москве. Мальчик появился на свет в патрульном автомобиле.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГИБДД, неординарное событие произошло 17 января около 16:00 в районе 26-го километра Киевского шоссе. К сотрудникам ГИБДД подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что рядом...