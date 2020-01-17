Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с юбилеем.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства принёс поздравления лично, заехав к Юмашевой в гости.

17 января дочь первого президента России Бориса Ельцина отметила свой 60-й день рождения. Татьяна Юмашева руководит Фондом Бориса Ельцина. Её супруг — советник Владимира Путина Валентин Юмашев.

NEWS.ru ранее приводил воспоминания Валентина Юмашева, согласно которым на назначение Ельциным Путина в качестве исполняющего обязанности главы государства повлияли Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин.

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