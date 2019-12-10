https://static.news.ru/photo/ab5fa670-1b68-11ea-b3e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин осудил политику Владимира Ильича Ленина. Российский лидер считает, что он заложил мину под тысячелетнюю государственность России.

Есть такой человек в нашей не такой уж давней истории — господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там ещё какие-то клички были. Вот он — придумал… И теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. Вот он напридумывал, — цитирует Путина ТАСС.

Также российский президент подчеркнул, что русский народ складывается из очень многих этносов, среди которых угро-финские племена, Хазарский каганат и другие. Более подробно изложить свою точку зрения Путин пообещал в дальнейшем.