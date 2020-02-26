https://static.news.ru/photo/31787d0c-58a6-11ea-820a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Формулировка поправки о запрете на отчуждение территорий России должна быть такой, чтобы её принятие не помешало МИДу вести работу по демаркации границ. Такую задачу перед рабочей группой по изменениям в Конституцию обозначил президент Владимир Путин.

Об этом он объявил на встрече с членами группы, передаёт ТАСС.

Глава государства пояснил, что работа по уточнению пограничных территорий проходит практически на постоянной основе и со многими государствами. Особенно это касается республик бывшего Советского Союза. Поэтому действия внешнеполитического ведомства не должны ставить деятельность МИДа вне закона по формальному признаку.

Как ранее писал NEWS.ru, большая часть изменений, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касаются социального блока и вопроса суверенитета государства. В настоящее время рабочей группе поступило около 900 предложений о поправках в Основной закон.