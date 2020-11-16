Путин изменил состав Совета при президенте по правам человека

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В Русской православной церкви (РПЦ) раскритиковали законодательные инициативы, предусматривающие процедуру быстрых решений об изъятии детей из семьи. Там поприветствовали решение парламентариев отозвать эти законопроекты для проведения консультаций.

Как отметил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Фёдор Лукьянов, «любое форсированное принятие подобных общественно значимых проектов без широкого общественного и экспертного обсуждения создаёт опасное напряжение...