Путин изменил состав Совета при президенте по правам человека

Из состава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека исключены пятеро членов и включены пятеро новых. Об этом говорится в указе главы государства Владимира Путина.
Из состава СПЧ исключены судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович, историк Светлана Айвазова, доцент кафедры теории и истории права Высшей школы экономики Анита Соболева, адвокат Юрий Костанов,
Параллельно с этим в состав Совета включены президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, заместитель главного редактора журнала «Русский репортёр» Марина Ахмедова, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, глава акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов, сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Галина Осокина.
Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека затронет тему введения ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 в своём ежегодном докладе главе государства. По его словам, существующие в России ограничения в связи с пандемией коронавируса — это минимальные ограничения прав человека, однако, как считают некоторые юристы, эти меры введены не вполне корректно, писал NEWS.ru.