Путин изменил правила поступления в вузы: кого коснется, ЕГЭ всё?

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Студенты в лекционной аудитории

Выпускникам колледжей и техникумов разрешили поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В чем суть изменений, на что они могут существенно повлиять, возможна ли полная отмена единого госэкзамена в России и при каких условиях — в материале NEWS.ru.

Что за указ о поступлении в вузы подписал Владимир Путин

Согласно новым правилам, выпускникам колледжей и техникумов разрешается поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности. Изменения были внесены в закон «Об образовании».

Ранее прием всех абитуриентов со средним профессиональным образованием (СПО) проводился на основе вступительных испытаний, которые определял вуз.

Выпускнику медицинского колледжа, изучавшему «Сестринское дело», при поступлении в университет на «Лечебное дело» нужно будет сдавать вступительные экзамены, а не предоставлять результаты ЕГЭ. Если специальность не совпадет, например при переходе с «Бухгалтерского учета» на «Лечебное дело», абитуриенту потребуется сдавать единый госэкзамен.

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Авторы закона считают, что это решение позволит повысить качество подготовки будущих студентов. Они не смогут использовать колледж как вариант обхода ЕГЭ.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Школьники перед началом проведения единого государственного экзамена

Куда смогут поступить сварщики и кондитеры

Как сообщил NEWS.ru один из авторов закона первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, такая мера существовала и раньше, до 2013 года. По его словам, более чем 10-летняя практика отказа от нее показала, что сегодня, согласно статистике, 42% выпускников колледжей поступают в вузы по направлениям, не соответствующим их профилю.

«В 2013 году, когда эта норма вводилась, не думали, что ребята будут резко менять профиль. Но у нас есть разные примеры — как механики и пекари идут в медицинский университет. У них нет хорошей базы. К нам поступило несколько обращений от родителей одиннадцатиклассников, которые говорили, что это несправедливо. Выпускники школы сдают ЕГЭ, а выпускники колледжей, которые идут не по профилю, — проходят лишь вступительные испытания. Мы восстановили равенство», — объяснил Мажуга.

Он подчеркнул, что для каждого СПО есть свое направление «вышки». Например, автомеханик может поступить на любую инженерную специальность, пекари, кондитеры, повара — на технологов пищевых производств, электротехники — на информационные технологии, объяснил парламентарий.

Как в школах могут изменить правила профориентации

Принятые изменения в законе стоит дополнить — усилить работу по профориентации в школах, считает эксперт в сфере образования Инга Максимова. В разговоре с NEWS.ru она сообщила, что это необходимое условие, которое поможет выпускникам выбрать подходящую им специальность и развиваться именно в ней.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Надо вдохновлять, тогда будет более осознанный выбор. Нужно проводить работу в соцсетях, размещать социальную рекламу, рассказывать, что можно поступить в колледж, получить профессию, учиться не шесть лет, а намного меньше. Можно было бы добавить информацию о зарплатах», — сказала Максимова.

По ее словам, время покажет, что в законе нужно доработать, и это обязательно сделают. Но на данный момент, отметила Максимова, мысль президента заключалась в том, что необходимо серьезнее определяться с направлением обучения.

«Это вопрос к стратегии развития. Если определишься сразу, государство поможет тебе дальше двигаться по специальности. Но нужно помочь детям сделать более осознанный выбор», — добавила она.

Могут ли в России отменить ЕГЭ

В России давно идут дискуссии по поводу эффективности ЕГЭ как системы оценивания знаний. По мнению Мажуги, у госэкзамена есть ряд проблем. Они не всегда связаны с содержанием, скорее с тем, как проводится экзамен, отметил он.

«Но ЕГЭ обеспечивает равные условия сдачи экзамена на всей территории нашей страны. Это безальтернативный объективный инструмент оценки знаний», — подчеркнул Мажуга.

По мнению Максимовой, несмотря на критику ЕГЭ, это адекватная точка входа в вузы для многих школьников. При этом она отметила, что экзамен могут отменить, так как российская система образования очень гибкая.

«Если изменения, которые происходят в мире, продиктуют, что нужно что-то менять, это случится. Если будет настолько огромная обратная связь, как, например, с бесконечными контрольными в школах, когда родители бесконечно обращаются с этими вопросами, то власти пойдут навстречу. Дыма без огня не бывает. Мне кажется, такой вариант (отмена ЕГЭ. — NEWS.ru) возможен», — сказала Максимова.

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