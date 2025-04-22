Выпускникам колледжей и техникумов разрешили поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В чем суть изменений, на что они могут существенно повлиять, возможна ли полная отмена единого госэкзамена в России и при каких условиях — в материале NEWS.ru.
Что за указ о поступлении в вузы подписал Владимир Путин
Согласно новым правилам, выпускникам колледжей и техникумов разрешается поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности. Изменения были внесены в закон «Об образовании».
Ранее прием всех абитуриентов со средним профессиональным образованием (СПО) проводился на основе вступительных испытаний, которые определял вуз.
Выпускнику медицинского колледжа, изучавшему «Сестринское дело», при поступлении в университет на «Лечебное дело» нужно будет сдавать вступительные экзамены, а не предоставлять результаты ЕГЭ. Если специальность не совпадет, например при переходе с «Бухгалтерского учета» на «Лечебное дело», абитуриенту потребуется сдавать единый госэкзамен.
Авторы закона считают, что это решение позволит повысить качество подготовки будущих студентов. Они не смогут использовать колледж как вариант обхода ЕГЭ.
Куда смогут поступить сварщики и кондитеры
Как сообщил NEWS.ru один из авторов закона первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, такая мера существовала и раньше, до 2013 года. По его словам, более чем 10-летняя практика отказа от нее показала, что сегодня, согласно статистике, 42% выпускников колледжей поступают в вузы по направлениям, не соответствующим их профилю.
«В 2013 году, когда эта норма вводилась, не думали, что ребята будут резко менять профиль. Но у нас есть разные примеры — как механики и пекари идут в медицинский университет. У них нет хорошей базы. К нам поступило несколько обращений от родителей одиннадцатиклассников, которые говорили, что это несправедливо. Выпускники школы сдают ЕГЭ, а выпускники колледжей, которые идут не по профилю, — проходят лишь вступительные испытания. Мы восстановили равенство», — объяснил Мажуга.
Он подчеркнул, что для каждого СПО есть свое направление «вышки». Например, автомеханик может поступить на любую инженерную специальность, пекари, кондитеры, повара — на технологов пищевых производств, электротехники — на информационные технологии, объяснил парламентарий.
Как в школах могут изменить правила профориентации
Принятые изменения в законе стоит дополнить — усилить работу по профориентации в школах, считает эксперт в сфере образования Инга Максимова. В разговоре с NEWS.ru она сообщила, что это необходимое условие, которое поможет выпускникам выбрать подходящую им специальность и развиваться именно в ней.
«Надо вдохновлять, тогда будет более осознанный выбор. Нужно проводить работу в соцсетях, размещать социальную рекламу, рассказывать, что можно поступить в колледж, получить профессию, учиться не шесть лет, а намного меньше. Можно было бы добавить информацию о зарплатах», — сказала Максимова.
По ее словам, время покажет, что в законе нужно доработать, и это обязательно сделают. Но на данный момент, отметила Максимова, мысль президента заключалась в том, что необходимо серьезнее определяться с направлением обучения.
«Это вопрос к стратегии развития. Если определишься сразу, государство поможет тебе дальше двигаться по специальности. Но нужно помочь детям сделать более осознанный выбор», — добавила она.
Могут ли в России отменить ЕГЭ
В России давно идут дискуссии по поводу эффективности ЕГЭ как системы оценивания знаний. По мнению Мажуги, у госэкзамена есть ряд проблем. Они не всегда связаны с содержанием, скорее с тем, как проводится экзамен, отметил он.
«Но ЕГЭ обеспечивает равные условия сдачи экзамена на всей территории нашей страны. Это безальтернативный объективный инструмент оценки знаний», — подчеркнул Мажуга.
По мнению Максимовой, несмотря на критику ЕГЭ, это адекватная точка входа в вузы для многих школьников. При этом она отметила, что экзамен могут отменить, так как российская система образования очень гибкая.
«Если изменения, которые происходят в мире, продиктуют, что нужно что-то менять, это случится. Если будет настолько огромная обратная связь, как, например, с бесконечными контрольными в школах, когда родители бесконечно обращаются с этими вопросами, то власти пойдут навстречу. Дыма без огня не бывает. Мне кажется, такой вариант (отмена ЕГЭ. — NEWS.ru) возможен», — сказала Максимова.
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