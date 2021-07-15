Путин: изменение Конституции — достойный ответ на современные вызовы

Внесённые в Конституцию России в 2020 году поправки стали достойным ответом на сегодняшние вызовы. Об этом президент Владимир Путин написал в телеграмме читателям научно-популярного комментария к Основному закону. Она опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что действующая Конституция почти за 30 лет со дня принятия доказала свою эффективность и ещё долго будет оставаться «надёжным правовым фундаментом страны». При этом президент подчеркнул, что Основной закон — не застывший свод канонов и должен служить актуальным запросам и потребностям граждан.

В 2020 году в России произошли важные конституционные преобразования. Они отразили консолидированную волю российского народа, стали достойным ответом на сегодняшние вызовы, — подчеркнул Путин.

По его словам, обновлённая Конституция определила фундаментальные принципы государства, позволяет на современном уровне обеспечить условия для устойчивого развития России, а также решать насущные проблемы людей.

Ранее Совет Европы опубликовал заключение по поправкам к Конституции РФ. По мнению его авторов, процесс принятия изменений проходил без необходимых гарантий честного учёта воли россиян, а сами поправки ведут к усилению роли президента.