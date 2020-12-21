Путин исполнил мечту девятилетнего мальчика из Челябинской области

Ранее во время встречи с волонтёрами, которая прошла в формате видеоконференции, президент пообещал вновь принять участие в акции «Ёлка желаний». Путин рассказал, что исполнит мечту девятилетнего Димы, который мечтает «побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России».
Глава государства пообещал подумать, как исполнить мечту тяжелобольного десятилетнего Саши из Тульской области, который загадал обнять настоящую панду. Ребёнок побывал в Московском зоопарке, где познакомился с живой пандой в зоне проведения тренингов для животных, устроить объятия не получилось из соображений безопасности. Мальчику подарили игрушечную копию животного, также ему позвонил Путин и немного поговорил с ним и его родителями.
Как писал NEWS.ru, российский лидер исполнит мечту тяжелобольного десятилетнего Андрея из Ставрополя, который мечтал побывать в Красной Поляне. Послания можно было выбрать на специально установленной ёлке на форуме «Доброволец» в Сочи. Шар с желанием, который снял президент, был синего цвета. Так организаторы отметили наиболее сложные в исполнении мечты детей.
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