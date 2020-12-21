Путин исполнил мечту девятилетнего мальчика из Челябинской области

https://static.news.ru/photo/e53975c0-43c0-11eb-afce-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин в рамках акции «Ёлка желаний» исполнил мечту девятилетнего мальчика Димы из Челябинской области и вместе с ним вышел на лёд на Красной площади.

Путин вышел на каток возле Кремля. Президент пообещал Диме из Челябинска поиграть с ним в хоккей, — говорится в Twitter-аккаунте «Кремлёвский пул РИА».

Ранее во время встречи с волонтёрами, которая прошла в формате видеоконференции, президент пообещал вновь принять участие в акции «Ёлка желаний». Путин рассказал, что исполнит мечту девятилетнего Димы, который мечтает «побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России».

Глава государства пообещал подумать, как исполнить мечту тяжелобольного десятилетнего Саши из Тульской области, который загадал обнять настоящую панду. Ребёнок побывал в Московском зоопарке, где познакомился с живой пандой в зоне проведения тренингов для животных, устроить объятия не получилось из соображений безопасности. Мальчику подарили игрушечную копию животного, также ему позвонил Путин и немного поговорил с ним и его родителями.

Как писал NEWS.ru, российский лидер исполнит мечту тяжелобольного десятилетнего Андрея из Ставрополя, который мечтал побывать в Красной Поляне. Послания можно было выбрать на специально установленной ёлке на форуме «Доброволец» в Сочи. Шар с желанием, который снял президент, был синего цвета. Так организаторы отметили наиболее сложные в исполнении мечты детей.