Путин исключил четырёх экспертов из научного совета при Совбезе РФ

Президент России Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совете безопасности РФ четырёх экспертов, в том числе сотрудников институтов РАН. Об этом сообщатся в указе главы государства, опубликованном на сайте правовой информации.

Внести в состав научного совета при совете безопасности изменения, исключив из него Громыко А. А., Никитина А. И., Панова А.Н., Рогова С.М. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе.

Указ датирован 28 марта 2022 года. Речь в документе идёт о директоре Института Европы Алексее Громыко, директоре центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александре Никитине, а также о главном научном сотруднике института США и Канады РАН Александре Панове и научном руководителе этого учреждения Сергее Рогове. О причинах их исключения из состава научного совета не сообщается.

25 марта Владимир Путин подписал указ, освобождающий Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития. Чубайс занимал данную должность с 4 декабря 2020 года по 23 марта 2022 года.