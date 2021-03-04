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Путин: Интернет должен подчиняться морали общества

15:22, 04 марта 2021 35
Фото: pexels.com

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Интернет должен подчиняться моральным законам общества. В противном же случае оно будет разрушаться изнутри.

Глава государства отметил, что Интернет и социальные сети уже прочно вплелись в повседневную жизнь россиян.

Он должен всё же подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живём, — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что в ином случае общество начнёт рушиться, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что окончательной победы над пандемией COVID-19 можно добиться только совместными усилиями, в том числе между государствами. Об этом он сообщил в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

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