Путин: Интернет должен подчиняться морали общества

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Интернет должен подчиняться моральным законам общества. В противном же случае оно будет разрушаться изнутри.
Глава государства отметил, что Интернет и социальные сети уже прочно вплелись в повседневную жизнь россиян.
Он должен всё же подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живём, — отметил российский лидер.
Он подчеркнул, что в ином случае общество начнёт рушиться,
Ранее, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что окончательной победы над пандемией COVID-19 можно добиться только совместными усилиями, в том числе между государствами. Об этом он сообщил в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».