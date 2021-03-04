Путин: Интернет должен подчиняться морали общества

Фото: pexels.com

Президент России Владимир Путин сообщил о своём общении с другом-иностранцем, который приехал в Москву. Глава государства и его товарищ, имя которого не уточняется, обсудили жизнь во время пандемии.

Я могу с вами поделиться некоторыми вещами вот какого характера: я вчера вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец...