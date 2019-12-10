Президент России Владимир Путин после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что о полном запрете импортных лекарств в РФ речь не идёт.
Не думайте, что кто-то ориентируется на то, чтобы закрыть импорт только для того, чтобы дать кому-то здесь наживаться на этом, нет, — цитирует Путина ТАСС.
По словам российского лидера, проблема с импортозамещением в фармацевтике сложнее, чем кажется. Он отметил, что некоторые небескорыстно лоббируют именно иностранные препараты.
Как ранее писал NEWS.ru, с российского рынка уходят оригинальные жизненно важные антибиотики «Фортум», «Тиенам», «Колистин», необходимые для лечения муковисцидоза. Новость потрясла людей с этим тяжёлым генетическим заболеванием.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен