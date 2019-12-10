https://static.news.ru/photo/c15d11b2-1b5c-11ea-a6be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что о полном запрете импортных лекарств в РФ речь не идёт.

Не думайте, что кто-то ориентируется на то, чтобы закрыть импорт только для того, чтобы дать кому-то здесь наживаться на этом, нет, — цитирует Путина ТАСС.

По словам российского лидера, проблема с импортозамещением в фармацевтике сложнее, чем кажется. Он отметил, что некоторые небескорыстно лоббируют именно иностранные препараты.

Как ранее писал NEWS.ru, с российского рынка уходят оригинальные жизненно важные антибиотики «Фортум», «Тиенам», «Колистин», необходимые для лечения муковисцидоза. Новость потрясла людей с этим тяжёлым генетическим заболеванием.