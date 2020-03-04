https://static.news.ru/photo/a2f1a994-5eb0-11ea-b143-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Идея создания образовательного центра для одарённых детей «Сириус» в Сочи оправдала себя, несмотря на предрекаемый крах, заявил президент РФ Владимир Путин.

Да, я придумал это. И один из коллег, которых приглашали туда, сказал одному из, так сказать, коллег: ничего у него не получится, — сказал он в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер отметил, что противник этой идеи аргументировал свою позицию вероятными конфликтами между хоккеистами и математиками. Однако, по словам Путина, спортсмены относятся к своим сверстникам из других отраслей с уважением.

Образовательный центр «Сириус» создан на базе олимпийской инфраструктуры. Он работает с целью выявления, развития и дальнейшей поддержки одарённых детей.

Как ранее писал NEWS.ru, 22 января 2020 года Путин прилетел в Сочи для посещения образовательного центра «Сириус». Там он провёл беседу со студентами.