Идея создания образовательного центра для одарённых детей «Сириус» в Сочи оправдала себя, несмотря на предрекаемый крах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Да, я придумал это. И один из коллег, которых приглашали туда, сказал одному из, так сказать, коллег: ничего у него не получится, — сказал он в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Российский лидер отметил, что противник этой идеи аргументировал свою позицию вероятными конфликтами между хоккеистами и математиками. Однако, по словам Путина, спортсмены относятся к своим сверстникам из других отраслей с уважением.
Образовательный центр «Сириус» создан на базе олимпийской инфраструктуры. Он работает с целью выявления, развития и дальнейшей поддержки одарённых детей.
Как ранее писал NEWS.ru, 22 января 2020 года Путин прилетел в Сочи для посещения образовательного центра «Сириус». Там он провёл беседу со студентами.
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