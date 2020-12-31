Путин и Трамп стали самыми упоминаемыми персонами в российских СМИ

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Наличие насморка не может свидетельствовать о том, что у человека точно отсутствует COVID-19, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин.

Не является, — отметил Фомин в эфире радиостанции «Вести ФМ». Так эксперт ответил на вопрос, является ли насморк признаком отсутствия у человека COVID-19. В то же время специалист подчеркнул, что...