Путин и Трамп стали самыми упоминаемыми персонами в российских СМИ

Президент РФ Владимир Путин по итогам 2020 года стал самой упоминаемой в российской прессе персоной — на него приходится 3 885 960 ссылок в материалах СМИ политической и финансово-экономической направленности.
Второе место занял премьер РФ Михаил Мишустин с 770 804 упоминаниями, третье — мэр Москвы Сергей Собянин (688 554). Также в пятёрку лидеров вошли пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (449 016) и Алексей Навальный (356 436).
Шестую строчку в рейтинге занял губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв (285 593). За ним следуют зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев (269 398), глава МИД Сергей Лавров (243 401), губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (203 179) и вице-премьер Татьяна Голикова (200 009).
В «тройку» самых упоминаемых иностранных политиков вошли Дональд Трамп (1 173 065 ссылок), президент Белоруссии Александр Лукашенко (928 009) и украинский лидер Владимир Зеленский (716 873),
Как писал NEWS.ru, российский певец и актёр Алексей Воробьёв обогнал Киану Ривза в рейтинге самых красивых людей планеты. Компанию россиянину составили такие знаменитости, как Криштиану Роналду, Джейсон Момоа, Генри Карвилл, Крис Хэмсворт.