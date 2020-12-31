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Путин и Трамп стали самыми упоминаемыми персонами в российских СМИ

13:40, 31 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин по итогам 2020 года стал самой упоминаемой в российской прессе персоной — на него приходится 3 885 960 ссылок в материалах СМИ политической и финансово-экономической направленности.

Второе место занял премьер РФ Михаил Мишустин с 770 804 упоминаниями, третье — мэр Москвы Сергей Собянин (688 554). Также в пятёрку лидеров вошли пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (449 016) и Алексей Навальный (356 436).

Шестую строчку в рейтинге занял губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв (285 593). За ним следуют зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев (269 398), глава МИД Сергей Лавров (243 401), губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (203 179) и вице-премьер Татьяна Голикова (200 009).

В «тройку» самых упоминаемых иностранных политиков вошли Дональд Трамп (1 173 065 ссылок), президент Белоруссии Александр Лукашенко (928 009) и украинский лидер Владимир Зеленский (716 873), передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, российский певец и актёр Алексей Воробьёв обогнал Киану Ривза в рейтинге самых красивых людей планеты. Компанию россиянину составили такие знаменитости, как Криштиану Роналду, Джейсон Момоа, Генри Карвилл, Крис Хэмсворт.

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