Путин и Собянин запустили движение на МЦД-3: фоторепортаж

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по МЦД-3. Новый диаметр соединил Зеленоград и Раменское. В церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров.

Протяженность МЦД-3 составляет 85 километров, полное время в пути — 111 минут. На линии расположены 38 станций, на 14 из них — пересадки на метро, МЦК и пригородные поезда. В будущем на третьем диаметре откроются еще три станции: закрытые сейчас «Рижская» и «Малино» и строящаяся «Митьково».

Планируется, что МЦД-3 разгрузит северные участки Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий метро, а также восточный участок Таганско-Краснопресненской линии. По словам Сергея Собянина, благодаря открытию третьего диаметра стоимость одной поездки от Зеленограда до Раменского снизится до 3,5 раза. 70% подвижного состава МЦД-3 новые, в их числе поезда «Иволга». В 2024 году парк поездов обновят полностью.

В Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы предполагают, что к 2030 году число пассажиров МЦД-3 достигнет порядка 577 тысяч человек в сутки. Это в 1,7 раза больше, чем сегодня на Казанском и Ленинградском направлениях.

В сентябре 2023 года в Москве планируют запустить МЦД-4, который соединит Апрелевку и Железнодорожный.

О том, как проходило открытие — в фоторепортаже NEWS.ru.