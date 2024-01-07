Путин и патриарх поздравили россиян с Рождеством: фото праздничных служб Путин и патриарх Кирилл поздравили россиян с Рождеством Христовым

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

7 января в России отмечается Рождество Христово — один из главных православных праздников. Праздничные богослужения прошли в храмах по всей России, в Москве служба прошла в храме Христа Спасителя, ее провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх поздравил россиян с Рождеством Христовым и пожелал им озарения в жизни «согревающим и преображающим светом Христовой правды», а не «холодным светом смартфонов и планшетов», обращение предстоятеля распространила пресс-служба РПЦ. Кирилл также призвал людей поступать в соответствии с божественными заповедями и совершать добрые дела.

В свою очередь президент России Владимир Путин отметил большое значение для России идеалов добра, милосердия и справедливости. Также глава государства указал на вклад Русской православной церкви (РПЦ) в сохранение исторического и культурного наследия. Кроме того, Путин выразил уважение религиозным организациям за поддержку специальной военной операции РФ. В канун Рождества Владимир Путин встретился с семьями военнослужащих, погибших в зоне спецоперации, и поздравил их с наступающим праздником. Глава государства также указал, что данная встреча должна стать ясным сигналом для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих.

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