7 января в России отмечается Рождество Христово — один из главных православных праздников. Праздничные богослужения прошли в храмах по всей России, в Москве служба прошла в храме Христа Спасителя, ее провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх поздравил россиян с Рождеством Христовым и пожелал им озарения в жизни «согревающим и преображающим светом Христовой правды», а не «холодным светом смартфонов и планшетов», обращение предстоятеля распространила пресс-служба РПЦ. Кирилл также призвал людей поступать в соответствии с божественными заповедями и совершать добрые дела.

В свою очередь президент России Владимир Путин отметил большое значение для России идеалов добра, милосердия и справедливости. Также глава государства указал на вклад Русской православной церкви (РПЦ) в сохранение исторического и культурного наследия. Кроме того, Путин выразил уважение религиозным организациям за поддержку специальной военной операции РФ. В канун Рождества Владимир Путин встретился с семьями военнослужащих, погибших в зоне спецоперации, и поздравил их с наступающим праздником. Глава государства также указал, что данная встреча должна стать ясным сигналом для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих.

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Верующие перед началом Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Верующие перед началом Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

Священнослужительницы во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в кафедральном храме Христа Спасителя

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Священнослужительницы во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в кафедральном храме Христа Спасителя

Священнослужители во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в кафедральном храме Христа Спасителя

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Священнослужители во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в кафедральном храме Христа Спасителя

Церковный хор во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в кафедральном храме Христа

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Церковный хор во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в кафедральном храме Христа

Празднование Рождества Христова в Белгородской области

Фото: Павел Колядин/ТАСС

Празднование Рождества Христова в Белгородской области

Празднование Рождества Христова в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Празднование Рождества Христова в Херсонской области

Празднование Рождества Христова в Североморске

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Празднование Рождества Христова в Североморске

Празднование Рождества Христова в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Празднование Рождества Христова в Санкт-Петербурге

Рождественский вертеп в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Рождественский вертеп в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами семей военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами семей военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами семей военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами семей военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции

Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево

Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево

Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево

Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево

Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме