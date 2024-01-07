7 января в России отмечается Рождество Христово — один из главных православных праздников. Праздничные богослужения прошли в храмах по всей России, в Москве служба прошла в храме Христа Спасителя, ее провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх поздравил россиян с Рождеством Христовым и пожелал им озарения в жизни «согревающим и преображающим светом Христовой правды», а не «холодным светом смартфонов и планшетов», обращение предстоятеля распространила пресс-служба РПЦ. Кирилл также призвал людей поступать в соответствии с божественными заповедями и совершать добрые дела.
В свою очередь президент России Владимир Путин отметил большое значение для России идеалов добра, милосердия и справедливости. Также глава государства указал на вклад Русской православной церкви (РПЦ) в сохранение исторического и культурного наследия. Кроме того, Путин выразил уважение религиозным организациям за поддержку специальной военной операции РФ. В канун Рождества Владимир Путин встретился с семьями военнослужащих, погибших в зоне спецоперации, и поздравил их с наступающим праздником. Глава государства также указал, что данная встреча должна стать ясным сигналом для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Верующие перед началом Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Священнослужительницы во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в кафедральном храме Христа Спасителя
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Священнослужители во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в кафедральном храме Христа Спасителя
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Церковный хор во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в кафедральном храме Христа
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Рождественский вертеп в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами семей военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами семей военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Рождества Христова в соборе святителя Николая в Павшинской пойме