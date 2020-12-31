Путин и Мишустин поздравили патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством

https://static.news.ru/photo/40e3ddd0-4b77-11eb-a48e-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: moseparh.ru

Президент Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин поздравили с Новым годом и Рождеством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Тексты праздничных посланий обнародованы на сайте Московской епархии.

Путин в своей телеграмме отметил, что эти праздники дарят людям «неповторимую атмосферу чуда и волшебства», а кроме того, вселяют уверенность в то, что невзгоды непременно будут преодолены.

От души желаю вам, ваше святейшество, доброго здоровья и успехов в ответственном патриаршем служении, — сказано в президентском поздравлении.

Мишустин, в свою очередь, выразил уверенность, что трудный уходящий год дал россиянам уверенность в своих силах и доказал, что страна может противостоять вызовам и преодолевать трудности.

Глава кабмина подчеркнул, что «впереди — время новых дел, интересных проектов и достижений».

Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача, а новый год будет успешным, мирным. От всего сердца желаю вам здоровья и успехов в ответственном служении на благо России, — написал патриарху премьер.

Ранее NEWS.ru писал, что традиционное новогоднее телепоздравление президента россиянам перед боем курантов оказалось самым длинным за все годы. Речь политика длилась шесть минут.