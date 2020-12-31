Путин и Мишустин поздравили патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством

Президент Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин поздравили с Новым годом и Рождеством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Тексты праздничных посланий
Путин в своей телеграмме отметил, что эти праздники дарят людям «неповторимую атмосферу чуда и волшебства», а кроме того, вселяют уверенность в то, что невзгоды непременно будут преодолены.
От души желаю вам, ваше святейшество, доброго здоровья и успехов в ответственном патриаршем служении, — сказано в президентском поздравлении.
Мишустин, в свою очередь, выразил уверенность, что трудный уходящий год дал россиянам уверенность в своих силах и доказал, что страна может противостоять вызовам и преодолевать трудности.
Глава кабмина подчеркнул, что «впереди — время новых дел, интересных проектов и достижений».
Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача, а новый год будет успешным, мирным. От всего сердца желаю вам здоровья и успехов в ответственном служении на благо России, — написал патриарху премьер.
Ранее NEWS.ru писал, что традиционное новогоднее телепоздравление президента россиянам перед боем курантов оказалось самым длинным за все годы. Речь политика длилась шесть минут.