Путин и Мишустин поздравили гендиректора Третьяковки Трегулову с юбилеем

https://static.news.ru/photo/8a598946-ad58-11ea-a5d9-fa163e074e61_660.jpg Зельфира Трегулова Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили генерального директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову с днём рождения. Она отмечает 65-летний юбилей.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил компетентность и творческий труд Трегуловой, которые позволили ей добиться профессионального признания и стать одним из авторитетных специалистов музейного дела.

Кроме того, российский лидер высоко оценил работу Трегуловой на посту главы Третьяковской галереи.

Мишустин в своём поздравлении отметил значимый вклад Трегуловой в изучение культуры страны.

Сегодня незаурядные организаторские способности и творческий подход помогают вам с успехом руководить Государственной Третьяковской галереей. Благодаря вам знаменитый музей развивается, использует самые современные технологии, — сказал Мишустин.

Зельфира Трегулова стала гендиректором Третьяковской галереи в 2015 году. Кроме того, она стала членом Совета по культуре и искусству при президенте РФ. Ранее она была в составе общественного совета при Министерстве культуры России.

Как ранее писал NEWS.ru, Трегулова отметит свой день рождения с дочерью и одной подругой. Они соберутся дома, так как все рестораны в Москве сейчас закрыты. Ни о каких застольях на работе с распитием шампанского, для которого нужно снимать маску, речи также не идёт. Гендиректор Третьяковки заметила, что с коллегами она отметит прошедший праздник, когда ситуация вокруг пандемии наладится.