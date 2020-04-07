Путин и Мантуров обсудили защиту медиков в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/0318e3e4-78e4-11ea-a65b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Денис Мантуров Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин и глава Минпромторга Денис Мантуров обсудили вопрос защиты медиков, которые занимаются лечением пациентов, заражённых коронавирусом.

Глава государства поручил министру представить предложения, касающиеся возможности перепрофилирования российских предприятий под выпуск медицинских изделий для борьбы с инфекцией, сообщает ТАСС.

Мантуров в свою очередь отметил, что Россия закупила в Китае 51 млн медицинских масок, которые распределены между регионами. Ожидается поставка ещё 21 млн защитных средств.

Ранее NEWS.ru писал, что Генпрокуратура России проведёт проверку больниц на предмет обеспеченности необходимыми медицинскими изделиями, включая защитные маски, а также противовирусными препаратами.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человека, умерли — 58.

В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели — примерно 284 тысячи.