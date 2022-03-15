Путин и глава Евросовета обсудили обстановку на Украине

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию на Украине. По мнению российского лидера, Киев не демонстрирует серьёзного настроя на поиск взаимоприемлемого решения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России обратил особое внимание, что руководство Евросоюза, публично оценивая происходящее, проигнорировало вчерашнюю преступную и бесчеловечную акцию украинских военных, — говорится в сообщении.

Путин напомнил, что накануне ВСУ нанесли ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведший к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Президент также изложил оценку ведущихся переговоров российских и украинских представителей по выработке договорённостей с учётом известных российских требований, при этом отметив, что Киев не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемого решения.

Путин ранее уже обсуждал с Мишелем ситуацию на Украине. Он изложил позицию РФ в вопросе проведения военной спецоперации. В разговоре российский лидер призвал ЕС оказать давление на Киев и призвать его соблюдать гуманитарное право.