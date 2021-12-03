Путин и Эрдоган обсудили Донбасс

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили Донбасс. Российский лидер заявил, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Как сообщается на сайте Кремля, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооружённых сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар». Подчеркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин обратил внимание Эрдогана на то, как украинские силовики применяют беспилотники Bayraktar турецкого производства.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова стать посредником между Москвой и Киевом. Он отметил, что Турция выступает за мир в Донбассе и хотела бы выступать в решении имеющихся вопросов.

Однако в МИД России заявили, что ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании ситуации на Донбассе не может быть речи. Россия не является стороной данного конфликта, его участниками являются Киев и представители самопровозглашённых республик.