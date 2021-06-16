Путин обсудил с Байденом обмен осуждёнными

https://static.news.ru/photo/2d37e0fa-cec2-11eb-a370-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Российский президент Владимир Путин заявил, что во время переговоров обсуждал с американским коллегой Джо Байденом обмен заключёнными. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство иностранных дел России и Госдеп США поработают в этом направлении, — цитирует агентство слова Путина.

Таким образом российский лидер ответил на вопрос о возвращении некоторых россиян, которые отбывают наказание в американских тюрьмах.

Ранее на пресс-конференции после встречи с Байденом Путин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии, так как хотел, чтобы его задержали. Путин также рассказал, что на встрече с Байденом не было никакой враждебности.

Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны провели переговоры в узком составе, а после перерыва встреча продолжилась в расширенном формате. После саммита запланированы пресс-конференции Путина и Байдена, политики не планируют подписывать какие-либо документы.

NEWS.ru ведёт текстовую трансляцию пресс-конференции Путина.