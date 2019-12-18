Иван Голунов Иван Голунов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Президент Владимир Путин готов ответить на все вопросы, заданные во время большой пресс-конференции, в том числе касающиеся журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер уже не раз демонстрировал готовность к любым вопросам.

Тем более сам формат пресс-конференции, собственно, абсолютно свободный. Свободное общение, — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал, что на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая состоится 18 декабря, аккредитовалось рекордное количество отечественных и зарубежных журналистов — 1895 человек. 

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