https://static.news.ru/photo/d025f6c8-2188-11ea-a99f-fa163e074e61_660.jpgИван ГолуновФото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Президент Владимир Путин готов ответить на все вопросы, заданные во время большой пресс-конференции, в том числе касающиеся журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер уже не раз демонстрировал готовность к любым вопросам.
Тем более сам формат пресс-конференции, собственно, абсолютно свободный. Свободное общение, — отметил он.
Ранее NEWS.ru писал, что на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая состоится 18 декабря, аккредитовалось рекордное количество отечественных и зарубежных журналистов — 1895 человек.