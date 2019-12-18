Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Миллиардер Михаил Гуцериев отреагировал на публикации об обысках, которые якобы ведутся в его квартире и принадлежащих ему компаниях.

Нет, это не правда. Это провокация, — заявил он в интервью РЕН ТВ. Сообщения об обысках появились некоторое время назад в Интернете. В холдинге заявили, что информация не соответствует действительности....