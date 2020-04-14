Госпитали МО РФ для больных COVID-19 будут доступны для гражданских

https://static.news.ru/photo/c541b332-7e3a-11ea-9d05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Госпитали министерства обороны РФ, которые строятся для больных коронавирусной инфекцией, будут принимать и гражданских лиц. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета, который прошёл в режиме видеоконференции, Путин напомнил, что 16 специализированных госпиталей Минобороны «будут сданы в ближайшее время».

И, разумеется, ими будут пользоваться при необходимости не только военнослужащие, но и гражданские лица, — подчеркнул президент РФ.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что как минимум трое российских военнослужащих заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом журналистам рассказал информированный источник. Согласно документам, вирус обнаружен у прапорщика 1994 года рождения, у полковника и мичмана Северного флота.

NEWS.ru писал, что президент России не исключил, что российские военные будут задействованы в борьбе с коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

В России зафиксировано 21 102 случаев коронавирусной инфекции (+2774 за последние сутки), 1470 человек выздоровели. Умерли 148. В Москве — 13 002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.