Филиалы петербургского Нахимовского военно-морского училища в скором времени появятся при всех флотах России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Дагестан.
Это хорошее учебное заведение. Я дал указание Минобороны на всех флотах сделать филиалы Нахимовского петербургского училища, именно филиалы, — цитирует его РИА Новости.
Лидер отметил, что в последнее время престиж службы в армии растёт. По его словам, в военные училища страны «стоит очередь».
Ранее News.ru писал, что Путин побывал в новом корпусе Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге. Он оценил условия проживания курсантов и отметил их способности. Глава государства заявил, что преподавательский состав должен быть лучшим, а учреждение может привлекать гражданских специалистов.