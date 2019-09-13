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Филиалы петербургского Нахимовского военно-морского училища в скором времени появятся при всех флотах России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Дагестан.

Это хорошее учебное заведение. Я дал указание Минобороны на всех флотах сделать филиалы Нахимовского петербургского училища, именно филиалы, — цитирует его РИА Новости .

Лидер отметил, что в последнее время престиж службы в армии растёт. По его словам, в военные училища страны «стоит очередь».

Ранее News.ru писал, что Путин побывал в новом корпусе Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге. Он оценил условия проживания курсантов и отметил их способности. Глава государства заявил, что преподавательский состав должен быть лучшим, а учреждение может привлекать гражданских специалистов.