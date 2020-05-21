Путин: ЕГЭ стартует 29 июня во всех регионах

https://static.news.ru/photo/6dce3bfe-9b57-11ea-822f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зыков Кирилл/АГН«Москва»

Президент Владимир Путин заявил о необходимости проведения Единого государственного экзамена в 2020 году. Сдача начнётся 29 июня во всех регионах России.

По словам Путина, ЕГЭ пройдёт только для поступающих в вузы. Другие выпускники российских школ в 2020 году получат аттестаты о среднем образовании без сдачи экзаменов.

Не скрою, поступали разные предложения вплоть до полной отмены. Важно подчеркнуть, что ЕГЭ, несмотря на все проблемы, стал эффективным механизмом объективной оценки знаний, — заявил Путин в обращении 21 мая.

Минобразования увеличит государственную квоту в университетах, чтобы не менее 60% выпускников 2020-го смогли поступить на бюджетные места, добавил президент.

Как писал NEWS.ru, более 70 регионов России уже оснастили места проведения экзаменов специальными средствами индивидуальной защиты.